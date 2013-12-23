Jaguar / Land Rover VCM IDS SDD

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|Диагностика Land Rover / Jaguar | ремонт электроники Обмен опытом в вопросах компьютерной диагностики Land Rover / Jaguar, ремонт ЭБУ. Установка JLR IDS и работа с ним.
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|13.01.2015, 10:48
|#741 (permalink)
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Новичок
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Добрый день.
А для JLR версии 130.03.470 какой активатор подойдет?
|13.01.2015, 18:47
|#742 (permalink)
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Участник тусовки
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Откуда: Москва
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Иееех... видимо, назрело. Может кому полезно будет.
Все нижеописанное актуально для 139.14 версии (то что лежит в свободном доступе для скачивания на офф сайте)
Итак. Желающим нормально установить сдд посвящается.
Кроме жгучего желания нам понадобятся:
1. Ноутбук
2. Сканер
3. Образ MS Windows 7
4. Вытащенные из сети дистрибутивы сдд
Теперь некоторые нюансы:
1. НОУТБУК
Каждый сам кузнец своего счастья и использует то, что есть под рукой. Крайне рекомендую, если таковая возможность
есть, установить шустрый HDD (7200 об. или SSD) объемом не менее 90 Гб. Полностью настроенная сдд без spa и ягуаровских калибровок (а может и с ними, не помню ставил аль нет) занимает где-то 78Гб. ОЗУ - 4Гб вполне достаточно. Процессор - ну тут понятно ...
Два Panasonica CF-19 mk2 нормально завести не получилось. Вылетали из приложения. Так что - не рекомендую.
Лично очень доволен деллами.
2. СКАНЕР но же VCI
Писалось и пишется много и часто. Лучше родного оригинально VCM ничего нет лучше и стабильней, но это ИМХО.
Подойдет и китайский мангус и дангл и т.п. Здесь тоже каждому свое. Но что-то мне подсказывает, что подавляющее
большинство читающих это - будут использовать мангус. Так что далее по тексту подразумевается именно он.
3. ОБРАЗ Windows 7
Почему не XP? Не люблю геморой с sata. Как ставить знаю, как дрова в дистрибутив запихивать тоже. Просто не люблю
и все.
Итак - образ винды берем чистый. Не сборку какую-нибудь, а нормальный MSDN образ. Максимум, что считаю приемлемым
- интеграцию в образ актуальных обновлений.
Разрядность винды - 32 бита. Для особо пытливых - можно и 64 бита, но будут танцы с бубнами. То сдд не
запускается, то дрова от мангуса не встают. Так что 32 бита.
Винду раскатываем на диск. Проверяем чтоб системным был диск "С". Хоть семерка и именует любой системный диск, с которого она запущена, в "С", но есть умельцы ....
Скорее всего вместе с дистрибутивом установится IE11. Нам нужен IE8. Как избавиться от надоедливого ослика? Пуск - Панель управления - Удаление программ - Просмотр установленных обновлений. Почти в конце списка будет он - IE11.
Удаляем. Перезагружаемся.
Скачиваем и устанавливаем последнюю версию Adobe Reader (это чтоб инсталятор не шумел в процессе).
Отключаем контроль учетных записей:
Пуск - Панель управления - Учетные записи пользователей и семейная безопасность - Учетные записи пользователей -
Изменение параметров контроля учетных записей
Бегунок опускаем в самый низ к надписе "Никогда не уведомлять". Ок. Перезагрузка.
Причесываем железку, устанавливая драйверы на все и вся.
4. Дистрибутивы
Лучше скачивать на другой машине, ибо - эксплорер древний, захочется какую-нибудь качалку поставить или браузер, а
там глядишь и ява новая прилетит откуда-нибудь. Нам этого совсем не нужно.
Идем на
Скачиваем:
SDD_DVD139_FULL.exe
SDD_DVD139.01.exe
SDD_DVD139.03.exe
...
SDD_DVD139.14.exe
Определяемся с тем, с чем будем баловаться.
Если с ведроверами - утаскиваем VDF_L_DVD139_V5.exe
Если с яграми - тянем VDF_J_DVD139_V5.exe
Если и с тем и тем - то, соответствено оба файла тянем.
Если уж решили быть совсем продвинутыми диагностами - утягиваем заодно и SPA_DVD139_V1.exe
Итак, начинаем ставить.
Сначала ставится SDD_DVD139_FULL.exe.
Перезагрузка.
Далее VDF_L_DVD139_V5.exe или VDF_J_DVD139_V5.exe или и то и то.
Далее SDD_DVD139.01.exe.
Перезагрузка.
И т.д.
Последним долго и мучительно, а для полноты ощущений еще и фоном, в довесок, ставится SPA_DVD139_V1.exe
Для желающих съэкономить время на перезагрузках: встанет все криво!!!!!
Ставим драйвера для мангуса. Обычно достаточно поставить те дрова, которые прилетели вместе с инсталятором сдд.
Пуск - Все программы - JLR - SDD - VCI Device Drivers - DrewTech Mongoose
Вообще этого должно хватить. В особо извращенных случаях, устанавливаем дрова, пришедшие от дядюшки Ляо. Как это
будет работать - не знаю, не доводилось пробовать.
Теперь, в системном трее (это там где часики с датой) нажимаем стрелочку вверх - настроить.
Для значка "VCI Gateway Manager" выбираем поведение "Показать значок и уведомления"
Подключаем мангус и путем его передергиваний и перезапусков системы добиваем радостного сообщения от гейтвея о том
что мангус подключен
Ну а теперь старт сдд.
Как вы будете авторизироваться в системе - это только на ваше усмотрение. Взламывать или пользоваться оплаченным доступом - решать вам. Отмечу здесь наверное следующее, то что широко распространено на просторах интернета (торрентах и тематических форумах) - все это древние версии ядра сдд. Да это работает, другой вопрос как. Опять же все только на ваше усмотрение и собственный страх и риск. Как отличить нормальный отлом от корявого особо пытливым могу рассказать (и не только я) в личке.
Будем считать что этап авторизации в сдд вы прошли.
Теперь рассказываем системе что вы за дилер за такой.
Выбираем страну, город, наименования дилера.
Сохраняем.
Выбираем ручное считывание вина и идем в настройки.
В настройках пользователя выбираем желаемые. Сохраняем.
Вкладка "системные утилиты"
Настройка - сетевые параметры - активизировать.
Если все нормально и грамотно сделано, то, при наличие интернета на ноутбуке, проходит нормальная активизация.
Ну как бы и все.
Вытягивать или нет калибровки, и какие именно нужны - это уже отдельная тема.
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|22.01.2015, 12:17
|#743 (permalink)
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Новичок
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Откуда: Петрозаводск
Авто: BMW
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|15.02.2015, 04:10
|#745 (permalink)
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Новичок
Регистрация: 14.02.2015
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Откуда: Спасск-Дальний
Авто: Land Rover Range Rover Vogue 2006
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Добрый день всем! Кто владеет информацией? Возможно ли через SSD установить Русский язык интерфейса авто? В файле конфигурации авто есть русский язык, пробовал прописать! Запись блоков прошла без ошибок но Русский так и не появился в авто! Может я чего то не понимаю и это что то не то? Авто LRRR Vogue 2006
|15.02.2015, 12:13
|#746 (permalink)
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Участник тусовки
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 172
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Откуда: Москва
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|15.02.2015, 12:28
|#747 (permalink)
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Новичок
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Откуда: Спасск-Дальний
Авто: Land Rover Range Rover Vogue 2006
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|15.02.2015, 12:50
|#748 (permalink)
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Завсегдатай
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Откуда: Москва
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Rem1969, deanis164, как всегда, прав ) Мама довольно капризна по части прошивки, но нет ничего невозможного. У меня, правда, получается русифицировать щиток с 2006 года только на машинах с электрическим ручником. Еще занятно, что с выключенным зажиганием мама начинает "говорить" по-немецки.
Если вдруг самостоятельно не разберетесь, можем по удаленке попробовать сделать.
|15.02.2015, 12:53
|#749 (permalink)
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Новичок
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Попробую! Только через какое меню это делать? Я пробовал через файл конфигурации не получилось?
|15.02.2015, 13:12
|#750 (permalink)
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Завсегдатай
Регистрация: 10.07.2014
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