Jaguar / Land Rover VCM IDS SDD

deanis164 Участник тусовки



Регистрация: 23.12.2013 Сообщений: 172 Вы сказали Спасибо: 11 Поблагодарили 63 раз(а) в 34 сообщениях Сказал(а) Фууу!: 0 Сказали Фууу! 0 раз(а) в 0 сообщениях Откуда: Москва





Все нижеописанное актуально для 139.14 версии (то что лежит в свободном доступе для скачивания на офф сайте)



Итак. Желающим нормально установить сдд посвящается.



Кроме жгучего желания нам понадобятся:



1. Ноутбук

2. Сканер

3. Образ MS Windows 7

4. Вытащенные из сети дистрибутивы сдд



Теперь некоторые нюансы:



1. НОУТБУК



Каждый сам кузнец своего счастья и использует то, что есть под рукой. Крайне рекомендую, если таковая возможность



есть, установить шустрый HDD (7200 об. или SSD) объемом не менее 90 Гб. Полностью настроенная сдд без spa и ягуаровских калибровок (а может и с ними, не помню ставил аль нет) занимает где-то 78Гб. ОЗУ - 4Гб вполне достаточно. Процессор - ну тут понятно ...



Два Panasonica CF-19 mk2 нормально завести не получилось. Вылетали из приложения. Так что - не рекомендую.

Лично очень доволен деллами.



2. СКАНЕР но же VCI



Писалось и пишется много и часто. Лучше родного оригинально VCM ничего нет лучше и стабильней, но это ИМХО.

Подойдет и китайский мангус и дангл и т.п. Здесь тоже каждому свое. Но что-то мне подсказывает, что подавляющее



большинство читающих это - будут использовать мангус. Так что далее по тексту подразумевается именно он.



3. ОБРАЗ Windows 7



Почему не XP? Не люблю геморой с sata. Как ставить знаю, как дрова в дистрибутив запихивать тоже. Просто не люблю



и все.

Итак - образ винды берем чистый. Не сборку какую-нибудь, а нормальный MSDN образ. Максимум, что считаю приемлемым



- интеграцию в образ актуальных обновлений.

Разрядность винды - 32 бита. Для особо пытливых - можно и 64 бита, но будут танцы с бубнами. То сдд не



запускается, то дрова от мангуса не встают. Так что 32 бита.

Винду раскатываем на диск. Проверяем чтоб системным был диск "С". Хоть семерка и именует любой системный диск, с которого она запущена, в "С", но есть умельцы ....

Скорее всего вместе с дистрибутивом установится IE11. Нам нужен IE8. Как избавиться от надоедливого ослика? Пуск - Панель управления - Удаление программ - Просмотр установленных обновлений. Почти в конце списка будет он - IE11.



Удаляем. Перезагружаемся.

Скачиваем и устанавливаем последнюю версию Adobe Reader (это чтоб инсталятор не шумел в процессе).

Отключаем контроль учетных записей:

Пуск - Панель управления - Учетные записи пользователей и семейная безопасность - Учетные записи пользователей -



Изменение параметров контроля учетных записей

Бегунок опускаем в самый низ к надписе "Никогда не уведомлять". Ок. Перезагрузка.

Причесываем железку, устанавливая драйверы на все и вся.





4. Дистрибутивы



Лучше скачивать на другой машине, ибо - эксплорер древний, захочется какую-нибудь качалку поставить или браузер, а



там глядишь и ява новая прилетит откуда-нибудь. Нам этого совсем не нужно.



Идем на [Только для зарегистрированных... ]



Скачиваем:

SDD_DVD139_FULL.exe

SDD_DVD139.01.exe

SDD_DVD139.03.exe

...

SDD_DVD139.14.exe



Определяемся с тем, с чем будем баловаться.

Если с ведроверами - утаскиваем VDF_L_DVD139_V5.exe

Если с яграми - тянем VDF_J_DVD139_V5.exe

Если и с тем и тем - то, соответствено оба файла тянем.



Если уж решили быть совсем продвинутыми диагностами - утягиваем заодно и SPA_DVD139_V1.exe



Итак, начинаем ставить.

Сначала ставится SDD_DVD139_FULL.exe.

Перезагрузка.

Далее VDF_L_DVD139_V5.exe или VDF_J_DVD139_V5.exe или и то и то.

Далее SDD_DVD139.01.exe.

Перезагрузка.

И т.д.

Последним долго и мучительно, а для полноты ощущений еще и фоном, в довесок, ставится SPA_DVD139_V1.exe



Для желающих съэкономить время на перезагрузках: встанет все криво!!!!!



Ставим драйвера для мангуса. Обычно достаточно поставить те дрова, которые прилетели вместе с инсталятором сдд.

Пуск - Все программы - JLR - SDD - VCI Device Drivers - DrewTech Mongoose

Вообще этого должно хватить. В особо извращенных случаях, устанавливаем дрова, пришедшие от дядюшки Ляо. Как это



будет работать - не знаю, не доводилось пробовать.



Теперь, в системном трее (это там где часики с датой) нажимаем стрелочку вверх - настроить.

Для значка "VCI Gateway Manager" выбираем поведение "Показать значок и уведомления"



Подключаем мангус и путем его передергиваний и перезапусков системы добиваем радостного сообщения от гейтвея о том



что мангус подключен



Ну а теперь старт сдд.



Как вы будете авторизироваться в системе - это только на ваше усмотрение. Взламывать или пользоваться оплаченным доступом - решать вам. Отмечу здесь наверное следующее, то что широко распространено на просторах интернета (торрентах и тематических форумах) - все это древние версии ядра сдд. Да это работает, другой вопрос как. Опять же все только на ваше усмотрение и собственный страх и риск. Как отличить нормальный отлом от корявого особо пытливым могу рассказать (и не только я) в личке.





Будем считать что этап авторизации в сдд вы прошли.

Теперь рассказываем системе что вы за дилер за такой.

Выбираем страну, город, наименования дилера.

Сохраняем.



Выбираем ручное считывание вина и идем в настройки.

В настройках пользователя выбираем желаемые. Сохраняем.



Вкладка "системные утилиты"

Настройка - сетевые параметры - активизировать.

Если все нормально и грамотно сделано, то, при наличие интернета на ноутбуке, проходит нормальная активизация.



Ну как бы и все.



Вытягивать или нет калибровки, и какие именно нужны - это уже отдельная тема. Иееех... видимо, назрело. Может кому полезно будет.Все нижеописанное актуально для 139.14 версии (то что лежит в свободном доступе для скачивания на офф сайте)Итак. Желающим нормально установить сдд посвящается.Кроме жгучего желания нам понадобятся:1. Ноутбук2. Сканер3. Образ MS Windows 74. Вытащенные из сети дистрибутивы сддТеперь некоторые нюансы:1. НОУТБУККаждый сам кузнец своего счастья и использует то, что есть под рукой. Крайне рекомендую, если таковая возможностьесть, установить шустрый HDD (7200 об. или SSD) объемом не менее 90 Гб. Полностью настроенная сдд без spa и ягуаровских калибровок (а может и с ними, не помню ставил аль нет) занимает где-то 78Гб. ОЗУ - 4Гб вполне достаточно. Процессор - ну тут понятно ...Два Panasonica CF-19 mk2 нормально завести не получилось. Вылетали из приложения. Так что - не рекомендую.Лично очень доволен деллами.2. СКАНЕР но же VCIПисалось и пишется много и часто. Лучше родного оригинально VCM ничего нет лучше и стабильней, но это ИМХО.Подойдет и китайский мангус и дангл и т.п. Здесь тоже каждому свое. Но что-то мне подсказывает, что подавляющеебольшинство читающих это - будут использовать мангус. Так что далее по тексту подразумевается именно он.3. ОБРАЗ Windows 7Почему не XP? Не люблю геморой с sata. Как ставить знаю, как дрова в дистрибутив запихивать тоже. Просто не люблюи все.Итак - образ винды берем чистый. Не сборку какую-нибудь, а нормальный MSDN образ. Максимум, что считаю приемлемым- интеграцию в образ актуальных обновлений.Разрядность винды - 32 бита. Для особо пытливых - можно и 64 бита, но будут танцы с бубнами. То сдд незапускается, то дрова от мангуса не встают. Так что 32 бита.Винду раскатываем на диск. Проверяем чтоб системным был диск "С". Хоть семерка и именует любой системный диск, с которого она запущена, в "С", но есть умельцы ....Скорее всего вместе с дистрибутивом установится IE11. Нам нужен IE8. Как избавиться от надоедливого ослика? Пуск - Панель управления - Удаление программ - Просмотр установленных обновлений. Почти в конце списка будет он - IE11.Удаляем. Перезагружаемся.Скачиваем и устанавливаем последнюю версию Adobe Reader (это чтоб инсталятор не шумел в процессе).Отключаем контроль учетных записей:Пуск - Панель управления - Учетные записи пользователей и семейная безопасность - Учетные записи пользователей -Изменение параметров контроля учетных записейБегунок опускаем в самый низ к надписе "Никогда не уведомлять". Ок. Перезагрузка.Причесываем железку, устанавливая драйверы на все и вся.4. ДистрибутивыЛучше скачивать на другой машине, ибо - эксплорер древний, захочется какую-нибудь качалку поставить или браузер, атам глядишь и ява новая прилетит откуда-нибудь. Нам этого совсем не нужно.Идем наСкачиваем:SDD_DVD139_FULL.exeSDD_DVD139.01.exeSDD_DVD139.03.exe...SDD_DVD139.14.exeОпределяемся с тем, с чем будем баловаться.Если с ведроверами - утаскиваем VDF_L_DVD139_V5.exeЕсли с яграми - тянем VDF_J_DVD139_V5.exeЕсли и с тем и тем - то, соответствено оба файла тянем.Если уж решили быть совсем продвинутыми диагностами - утягиваем заодно и SPA_DVD139_V1.exeИтак, начинаем ставить.Сначала ставится SDD_DVD139_FULL.exe.Перезагрузка.Далее VDF_L_DVD139_V5.exe или VDF_J_DVD139_V5.exe или и то и то.Далее SDD_DVD139.01.exe.Перезагрузка.И т.д.Последним долго и мучительно, а для полноты ощущений еще и фоном, в довесок, ставится SPA_DVD139_V1.exeДля желающих съэкономить время на перезагрузках: встанет все криво!!!!!Ставим драйвера для мангуса. Обычно достаточно поставить те дрова, которые прилетели вместе с инсталятором сдд.Пуск - Все программы - JLR - SDD - VCI Device Drivers - DrewTech MongooseВообще этого должно хватить. В особо извращенных случаях, устанавливаем дрова, пришедшие от дядюшки Ляо. Как этобудет работать - не знаю, не доводилось пробовать.Теперь, в системном трее (это там где часики с датой) нажимаем стрелочку вверх - настроить.Для значка "VCI Gateway Manager" выбираем поведение "Показать значок и уведомления"Подключаем мангус и путем его передергиваний и перезапусков системы добиваем радостного сообщения от гейтвея о томчто мангус подключенНу а теперь старт сдд.Как вы будете авторизироваться в системе - это только на ваше усмотрение. Взламывать или пользоваться оплаченным доступом - решать вам. Отмечу здесь наверное следующее, то что широко распространено на просторах интернета (торрентах и тематических форумах) - все это древние версии ядра сдд. Да это работает, другой вопрос как. Опять же все только на ваше усмотрение и собственный страх и риск. Как отличить нормальный отлом от корявого особо пытливым могу рассказать (и не только я) в личке.Будем считать что этап авторизации в сдд вы прошли.Теперь рассказываем системе что вы за дилер за такой.Выбираем страну, город, наименования дилера.Сохраняем.Выбираем ручное считывание вина и идем в настройки.В настройках пользователя выбираем желаемые. Сохраняем.Вкладка "системные утилиты"Настройка - сетевые параметры - активизировать.Если все нормально и грамотно сделано, то, при наличие интернета на ноутбуке, проходит нормальная активизация.Ну как бы и все.Вытягивать или нет калибровки, и какие именно нужны - это уже отдельная тема. __________________



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